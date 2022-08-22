военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Адвокат: Грайнер надо будет просить о помиловании у Путина

Короткая ссылка
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, сколько времени может занять процедура обмена осуждённой за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер в США.
Адвокат: Грайнер надо будет просить о помиловании у Путина
  • AP

«На мой взгляд, подача апелляции стороной американки затянет процесс переговоров, поскольку только вступление приговора в законную силу даст ей возможность обратиться с ходатайством о помиловании. Соответственно, пока апелляцию не рассмотрят, приговор в законную силу не вступит. А это произойдёт с учётом загрузки судов только приблизительно через два месяца. Но её адвокаты вправе отозвать апелляцию в любой момент и тем самым ускорить процесс. Если по дипломатическим каналам между двумя странами окажется достигнута принципиальная договорённость, надо будет просить о помиловании у Владимира Путина», — заявила Ярмуш в интервью RT.

Ранее адвокат рассказала, как будет проходить процедура обмена Грайнер в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить