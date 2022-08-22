Адвокат: Грайнер надо будет просить о помиловании у Путина

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, сколько времени может занять процедура обмена осуждённой за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер в США.

«На мой взгляд, подача апелляции стороной американки затянет процесс переговоров, поскольку только вступление приговора в законную силу даст ей возможность обратиться с ходатайством о помиловании. Соответственно, пока апелляцию не рассмотрят, приговор в законную силу не вступит. А это произойдёт с учётом загрузки судов только приблизительно через два месяца. Но её адвокаты вправе отозвать апелляцию в любой момент и тем самым ускорить процесс. Если по дипломатическим каналам между двумя странами окажется достигнута принципиальная договорённость, надо будет просить о помиловании у Владимира Путина», — заявила Ярмуш в интервью RT.

Ранее адвокат рассказала, как будет проходить процедура обмена Грайнер в США.