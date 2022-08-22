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Дубль Левандовски помог «Барселоне» разгромить «Реал Сосьедад» 

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«Барселона» в гостях в матче второго тура чемпионата Испании по футболу нанесла крупное поражение «Реал Сосьедаду».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Хавьера Эрнандеса.

В составе «Барселоны» дубль оформил Роберт Левандовски (1-я, 69-я минуты). Также отличился Усман Дембеле (66-я) и Ансу Фати (72-я). У «Реал Сосьедада» гол на свой счёт записал Александер Исак (6-я минута).

Ранее сообщалось, что Левандовски забил дебютный мяч за «Барселону» на 46-й секунде матча с «Реал Сосьедадом».

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