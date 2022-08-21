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Левандовски забил дебютный мяч за «Барселону» на 46-й секунде матча с «Реал Сосьедадом»

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«Барселона» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу в гостях встречается с «Реал Сосьедадом».

Нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски отличился на 46-й секунде встречи. Таким образом, поляк открыл счёт забитым мячам за «Барсу».

Счёт в матче 1:0 в пользу команды Хавьера Эрнандеса.

Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что у Левандовски украли часы стоимостью €70 тысяч.



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