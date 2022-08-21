Тренер «Торпедо» — о поражении от «Зенита»: за ребят не стыдно

Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Зенит» — команда европейского уровня. За ребят не стыдно, они молодцы. Тренерский штаб сработал хорошо, но на сегодняшний день «Зенит» является командой не нашего уровня. С другими командами будем играть иначе, более агрессивно. Чуть-чуть недоработали», — цитирует Савичева «Матч ТВ».

Он также объяснил большое количество нарушений у футболистов «Торпедо» накопленной усталостью.

«Будем смотреть, надо двигаться вперёд», — заключил Савичев.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Иван Сергеев (85-я минута), Малком (88-я).

«Зенит» (14 очков) вышел в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ). Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Торпедо» (1 очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее Семак заявил, что Матео Кассьерра смотрелся полезно, но не реализовал голевые моменты.