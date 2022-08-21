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Медина: ЦСКА верит, что может стать чемпионом в этом сезоне РПЛ

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о возможном чемпионстве команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
Медина: ЦСКА верит, что может стать чемпионом в этом сезоне РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы усердно работали, у нас прекрасная команда, тренер, штаб. Мы верим, что можем стать чемпионами России в этом сезоне. Мы сейчас все выкладываемся на максимум», — цитирует Медину «Матч ТВ».

Матч шестого тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом» прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:2.

Красно-синие, набрав 13 очков, вырвались на первое место таблицы РПЛ, обойдя «Спартак» (13) по дополнительным показателям. «Ахмат» (8) расположился на восьмом месте.

Ранее вратарь «Ахмата» Михаил Опарин поделился эмоциями от игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче шестого тура чемпионата России.

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