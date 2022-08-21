Ребров показал видео с реакцией игроков «Спартака» на ошибку Умярова
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Победа важна в любой игре, тем более в дерби. Но когда ты видишь такое после пропущенного гола, то понимаешь: у нас есть самое важное — команда», — написал бывший голкипер «Спартака» в своём Telegram-канале под видео эпизода с Умяровым.
Умяров на 27-й минуте потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».
Ранее защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о своих словах на поле в адрес Умярова.