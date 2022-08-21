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В «Ахмате» считают, что Карасёв должен был назначить пенальти за игру рукой Дивеева

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о неназначенном пенальти в матче шестого тура чемпионата России с ЦСКА (4:2).
В «Ахмате» считают, что Карасёв должен был назначить пенальти за игру рукой Дивеева
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«На наш взгляд, это пенальти! Но оценивает Карасёв. В нашем судействе, трактовках эпизодов никто разобраться не может. Думаю, они сами не могут. Вы же видели, судьи на VAR позвали главного арбитра. А он принял другое решение», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на 91-й минуте мяч попал в руку защитнику красно-синих Игорю Дивееву после прострела в штрафной ЦСКА. Судья Сергей Карасёв посмотрел повтор эпизода на VAR и не назначил пенальти.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:2.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о возможном нарушении регламента армейским клубом.

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