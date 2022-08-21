В «Ахмате» считают, что Карасёв должен был назначить пенальти за игру рукой Дивеева
- РИА Новости
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«На наш взгляд, это пенальти! Но оценивает Карасёв. В нашем судействе, трактовках эпизодов никто разобраться не может. Думаю, они сами не могут. Вы же видели, судьи на VAR позвали главного арбитра. А он принял другое решение», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что на 91-й минуте мяч попал в руку защитнику красно-синих Игорю Дивееву после прострела в штрафной ЦСКА. Судья Сергей Карасёв посмотрел повтор эпизода на VAR и не назначил пенальти.
Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:2.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о возможном нарушении регламента армейским клубом.