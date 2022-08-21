Daily Mail: модель Майорга обжаловала отклонение иска к Роналду по делу об изнасиловании

Модель Кэтрин Майорга подала апелляцию на решение суда об отклонении её гражданского иска к футболисту сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе.

Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время адвокаты модели поддержат её апелляцию в суде в Сан-Франциско.

Майорга обвинила Роналду в 2018 году. Она утверждала, что португалец якобы заплатил ей $375 тыс. за молчание. Сам спортсмен не отрицал связи с женщиной, но отметил, что всё было по взаимному согласию.

В июле 2019 года было объявлено, что португальского футболиста не привлекут к уголовной ответственности, так как его вина признана недоказуемой. Впоследствии женщина подала новый иск о многомиллионной компенсации.

Ранее сообщалось, что суд США отклонил гражданский иск модели Майорги к Роналду.