Daily Mail: модель Майорга обжаловала отклонение иска к Роналду по делу об изнасиловании
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Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время адвокаты модели поддержат её апелляцию в суде в Сан-Франциско.
Майорга обвинила Роналду в 2018 году. Она утверждала, что португалец якобы заплатил ей $375 тыс. за молчание. Сам спортсмен не отрицал связи с женщиной, но отметил, что всё было по взаимному согласию.
В июле 2019 года было объявлено, что португальского футболиста не привлекут к уголовной ответственности, так как его вина признана недоказуемой. Впоследствии женщина подала новый иск о многомиллионной компенсации.
Ранее сообщалось, что суд США отклонил гражданский иск модели Майорги к Роналду.