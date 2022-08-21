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Руни призвал не выпускать Роналду на матч с «Ливерпулем»

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что нападающему команды Криштиану Роналду нужно набрать форму, поэтому его не стоит выпускать на поле в матче с «Ливерпулем».
Руни призвал не выпускать Роналду на матч с «Ливерпулем»
  • AP
  • © Ian Walton

«На месте тен Хага я бы не выпускал Роналду и Рашфорда в матче против «Ливерпуля». Моей главной заботой было бы получить энергию на поле, а не способность МЮ приобрести «девятку», — написал Руни в колонке для The Times.

Он отметил, что в матче с «Брентфордом» игроки полагались на Роналду, который очень мало времени провёл с командой и ещё не набрал форму.

«Манчестер Юнайтед» 23 августа примет «Ливерпуль» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага занимают последнее место в турнирной таблице, «Ливерпуль» — 15-й.

Ранее в Португалии сообщили, что Криштиану Роналду решил остаться в МЮ из-за перехода Каземиро в команду.

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