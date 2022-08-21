Крикунов считает, что глава IIHF находится под давлением США и Канады

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф находится под давлением со стороны США и Канады.

«Тардиф — француз, который находится под полным давлением со стороны канадской и американской федераций. Поддерживает санкции против России. Они провозгласили лозунг «Спорт вне политики», но сами же полностью переворачивают ситуацию, выводят политику на первый план», — цитирует Крикунова РИА Новости.

Он также предположил, что России тоже стоило отказаться от услуг иностранцев и поиграть доморощенными хоккеистами, ведь за два года могло вырасти отличное поколение, которое проявило бы себя после снятия санкций.

«Вечными ведь эти санкции не будут. Грядущий год пролетит быстро. Сейчас начнется чемпионат КХЛ, мы и не заметим, как этот сезон пролетит», — добавил Крикунов.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. Организация также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии сохранят места в высшем дивизионе чемпионата мира.