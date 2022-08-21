Фанаты «Зенита» выпустили эффектный клип с призывом отменить Fan ID

Объединение болельщиков «Зенита» под названием «Ландскрона» выпустило клип с призывом отменить Fan ID.

Видео носит название Stop Fan ID. В ролике есть фрагмент, где огромными буквами написано слово «стоп» из пылающего огня.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Александр Алаев пообещал найти компромисс с болельщиками по вопросу Fan ID.