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Источник: «Зенит» увеличил предложение по футболисту «Маккаби» до €5 млн

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Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах 18-летнего полузащитника «Маккаби» Оскара Глуха.
Источник: «Зенит» увеличил предложение по футболисту «Маккаби» до €5 млн
  • AFP
  • © VLADIMIR SIMICEK

По информации Sport5, российский клуб увеличил своё предложение до €5 млн. Отмечается, что изначально за футболиста «Зенит» был готов заплатить €4 млн. При этом тель-авивский клуб хочет выручить за Глуха €6 млн.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Маккаби» десять матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что в «Маккаби» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Глуху.

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