Червиченко: «Спартак» будет очень сильным раздражителем «Зенита»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белые навяжут борьбу «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Спартак» гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Команда ещё будет трепать нервы. «Спартак» будет очень сильным раздражителем «Зенита» — это абсолютно точно», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

В матче шестого тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Динамо» со счётом 0:1. Таким образом, «Спартак» впервые уступил при Гильермо Абаскале в РПЛ.

Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» же (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова после поражения «Спартака» призвала верить в Абаскаля.