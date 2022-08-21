Каррера — о матче «Спартака»: в поражениях могут скрываться причины будущих побед

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение красно-белых от «Динамо» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не нужно сильно переживать, потому что поражения нужны для того, чтобы на них учиться. Именно в поражениях могут скрываться причины будущих побед», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы «Спартака» после поражения от «Динамо».