Главный тренер ПСЖ: нам нужны игроки с максимально сильными качествами

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал о планах клуба на трансферном рынке.

«Нам нужны игроки с максимально сильными качествами, чтобы играть каждые три дня. Я уже говорил, что мы ещё ждём новобранцев. У нас много игроков по контракту, и Энрике продаст некоторых из них», — цитирует Галтье Le10sport.com.

Напомним, что в минувшем сезоне ПСЖ в очередной раз стал чемпионом Франции. Клуб также сохранил в своём составе нападающего Килиана Мбаппе, продлив с ним контракт. Галтье заменил на своём посту Маурисио Почеттино.

После трёх туров Лиги 1 ПСЖ занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать ПСЖ и «Марсель» за нарушение ФФП.