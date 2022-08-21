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Главный тренер ПСЖ: нам нужны игроки с максимально сильными качествами

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал о планах клуба на трансферном рынке.

«Нам нужны игроки с максимально сильными качествами, чтобы играть каждые три дня. Я уже говорил, что мы ещё ждём новобранцев. У нас много игроков по контракту, и Энрике продаст некоторых из них», — цитирует Галтье Le10sport.com.

Напомним, что в минувшем сезоне ПСЖ в очередной раз стал чемпионом Франции. Клуб также сохранил в своём составе нападающего Килиана Мбаппе, продлив с ним контракт. Галтье заменил на своём посту Маурисио Почеттино.

После трёх туров Лиги 1 ПСЖ занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать ПСЖ и «Марсель» за нарушение ФФП.

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