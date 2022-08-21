Клопп: «Ливерпулю» нужно присудить очки, если матч с МЮ сорвётся из-за протестов фанатов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед».

«Я очень надеюсь, что матч не сорвётся, но если это произойдёт, то я думаю, что мы должны получить очки. Мы не имеем никакого отношения к этой ситуации. Нам говорят, что всё будет хорошо, поэтому мы поедем туда, сыграем и, надеюсь, отправимся домой», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что фанаты манкунианцев планируют провести акцию протеста против семьи Глейзеров, которые владеют МЮ. В мае 2021 года матч между английскими командами был перенесён из-за протестов.

Игра состоится 22 августа в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий МЮ Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции.