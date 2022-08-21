военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Клопп: «Ливерпулю» нужно присудить очки, если матч с МЮ сорвётся из-за протестов фанатов

Короткая ссылка
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед».

«Я очень надеюсь, что матч не сорвётся, но если это произойдёт, то я думаю, что мы должны получить очки. Мы не имеем никакого отношения к этой ситуации. Нам говорят, что всё будет хорошо, поэтому мы поедем туда, сыграем и, надеюсь, отправимся домой», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что фанаты манкунианцев планируют провести акцию протеста против семьи Глейзеров, которые владеют МЮ. В мае 2021 года матч между английскими командами был перенесён из-за протестов.

Игра состоится 22 августа в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий МЮ Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить