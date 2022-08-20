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Вайцеховская — о поражении «Спартака»: на халяву не прошло, бывает

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о поражении «Спартака» в матче шестого тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
Вайцеховская — о поражении «Спартака»: на халяву не прошло, бывает
  • РИА Новости

«Совершенно не понимаю фраз: «Сегодня удача отвернулась от «Спартака». О какой удаче вообще можно говорить, когда ты слаб? Это другим словом называется — халява. На халяву не прошло, бывает. В конце концов спорт — это не только понты. Всех касается», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

В матче седьмого тура чемпионата России «Спартак» встретится с «Факелом». Игра пройдёт 27 августа в 17:30 мск.

Ранее технический координатор красно-белых Артём Ребров заявил, что от команды отвернулась удача в матче с «Динамо».

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