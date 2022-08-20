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Непомнящий: «Спартаку» не хватило ни скоростей, ни умений в матче с «Динамо»

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о поражении «Спартака» в матче шестого тура чемпионата России с «Динамо».
Непомнящий: «Спартаку» не хватило ни скоростей, ни умений в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«Динамо» очень здорово воспользовалось появившимся моментом, а потом «Спартаку» не хватило ни скоростей, ни умений, ни мастерства. Бело-голубые уверенно контролировали встречу, играли по счёту, а спартаковцы ничего не могли», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Таким образом, столичный клуб впервые с 2008 года на своём поле обыграл «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Победный мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута).

Ранее голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал эпизод со столкновением вратаря бело-голубых Антона Шунина с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

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