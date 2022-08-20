Абаскаль не жалеет, что рассказал о плане «Спартака» на матч с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от столичного «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

«Я не жалею, что рассказал о нашем плане перед игрой. «Динамо» решило большими силами обороняться у своих ворот, мы должны были быть лучше. Уверен, что мы будем лучше», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

При этом 33-летний испанский специалист не согласился, что «Спартак» плохо действует при розыгрышах стандартных положений.

«При разных тренерах команда играет по-разному. Да, у нас сегодня было много угловых, но соперник сыграл грамотно. Если бы мы не создавали опасные моменты, это была бы одна история, но у нас были шансы», — добавил Абаскаль.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Таким образом, столичный клуб впервые с 2008 года на своём поле обыграл «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Победный мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута).

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию об интересе «Болоньи» к полузащитнику столичного клуба Николе Моро.