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Йоканович: «Динамо» было непросто в концовке, «Спартак» побежал отыгрываться

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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Йоканович: «Динамо» было непросто в концовке, «Спартак» побежал отыгрываться
  • AFP

«Я знал, что игра будет интересной, нам противостоял сильный соперник. «Спартак» в первом тайме много контролировал мяч, создавал моменты, но нам удалось забить гол. В концовке было много нервов, красно-белые побежали отыгрываться, нам было непросто», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

По его словам, он гордится командой и работой, которую она выполнила на поле. Специалист также отметил, что бело-голубые были единым целым.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Динамо» впервые с 2008 года на своём поле обыграло «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Победный мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута).

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов проанализировал спорные эпизоды в матче шестого тура РПЛ «Динамо» со «Спартаком».

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