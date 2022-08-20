Умяров извинился перед командой за результативную ошибку в матче с «Динамо»

Защитник «Спартака» Никита Чернов сообщил, что хавбек Наиль Умяров извинился перед командой за результативную ошибку в матче шестого тура чемпионата России с «Динамо».

«Он извинился. Но вся команда его поддержала — и на поле, и в раздевалке. Никаких параллелей не стоит проводить. Наиль отлично сыграл, а без ошибок футбола не бывает», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Он также добавил, что футболист очень расстроен, но команда надеется, что полузащитник продолжить радовать всех своей игрой и дальше.

Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол.

Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов проанализировал спорные эпизоды в матче шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».