Умяров извинился перед командой за результативную ошибку в матче с «Динамо»
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«Он извинился. Но вся команда его поддержала — и на поле, и в раздевалке. Никаких параллелей не стоит проводить. Наиль отлично сыграл, а без ошибок футбола не бывает», — цитирует Чернова «Матч ТВ».
Он также добавил, что футболист очень расстроен, но команда надеется, что полузащитник продолжить радовать всех своей игрой и дальше.
Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол.
Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.
Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов проанализировал спорные эпизоды в матче шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».