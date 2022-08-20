военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Умяров извинился перед командой за результативную ошибку в матче с «Динамо»

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Никита Чернов сообщил, что хавбек Наиль Умяров извинился перед командой за результативную ошибку в матче шестого тура чемпионата России с «Динамо».
Умяров извинился перед командой за результативную ошибку в матче с «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Он извинился. Но вся команда его поддержала — и на поле, и в раздевалке. Никаких параллелей не стоит проводить. Наиль отлично сыграл, а без ошибок футбола не бывает», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Он также добавил, что футболист очень расстроен, но команда надеется, что полузащитник продолжить радовать всех своей игрой и дальше.

Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол.

Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов проанализировал спорные эпизоды в матче шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить