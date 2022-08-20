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«Динамо» впервые с 2008 года на своём поле победило «Спартак» в РПЛ

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Столичное «Динамо» обыграло московский «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
«Динамо» впервые с 2008 года на своём поле победило «Спартак» в РПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

Таким образом, «Динамо» впервые с 2008 года на своём поле обыграло «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Победный мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута).

Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».



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