Писарев — о поражении от «Локомотива»: есть над чем работать

Главный тренер «Химок» Николай Писарев прокомментировал поражение подмосковной команды от столичного «Локомотива» в шестом туре чемпионата России по футболу.

«Есть над чем работать, понятно, какие слабые места. Отрадно, что удаётся переходить на схему, она вынужденная вторую игру: мы играем в два центральных защитника. Команде, которая долгое время играла в другую схему в официальных матчах, непросто это делать, но мы это делаем», — цитирует Писарева пресс-служба «Химок».

По его мнению, футболисты подмосковной команды хорошо начали первый тайм, создавали моменты. Однако потом пропустили два мяча. А во втором тайме при игре в большинстве подвела реализация.

«Химки» на своём поле уступили с разгромным счётом «Локомотиву» (0:3). Для Писарева это поражение стало вторым.

Сергей Юран и «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Николай Писарев.

Ранее Роман Терюшков заявил, что в случае нескольких поражений подряд Писарев может быть уволен.





