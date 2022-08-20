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Янчук рассказал о шансах Медведева победить Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Янчук рассказал о шансах Медведева победить Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати
  • РИА Новости

«Я заинтригован, потому что расцениваю шансы как равные. Медведеву не занимать характера и стабильности — это его сильные стороны. Но Циципас больше игрок вдохновения. Поэтому если Циципас будет играть вдохновенно, то инициатива будет в его руках, и он будет острее», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что если Циципас не будет играть в свой лучший теннис, то у российского теннисиста больше шансов на победу. По его словам, многое в матче будет зависеть от грека.

Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати. 26-летний российский теннисист переиграл Фритца в двух сетах со счётом 7:6, 6:3.

Следующим соперником Даниила Медведева станет Стефанос Циципас (Греция).

Призовой фонд турнира составляет более $6 млн.

Ранее многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила выход Медведева в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати.

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