Дюрица: не рекомендую Дзюбе повторять в Турции шутку с Азмуном

Бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица высказался о переходе Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Чего Артёму категорически нельзя делать? Надо, чтобы он не внёс никаких разрушений в команду. Если он придёт и, может быть, будет вести себя, как в России, они этого не поймут», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

По его словам, Дзюбе нужно быть аккуратнее, приглядеться к команде. Он также подчеркнул, что футболист едет в Турцию помогать клубу.

«Повторять шутку с Азмуном? Нет, это ему не рекомендую. Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского. Там иначе воспринимают шутки. Нужно быть аккуратнее с этим. Думаю, ему там всё объяснят», — заключил Дюрица.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

«Адана Демирспор» набрал шесть очков в двух матчах нового сезона чемпионата Турции и 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче».

Ранее Дзюба провёл первую тренировку в составе «Адана Демирспор».