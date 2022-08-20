Тренер «Торино» Юрич: Миранчук — уникальный футболист, жаль, что он выбыл надолго
«Нашим новичкам есть ещё над чем работать, они пока испытывают сложности с тем, чтобы вписаться в команду, но я думаю, что мы готовы. Мне очень жаль, что Миранчук, который забил гол, выбыл на долгий срок из-за травмы. Это большая потеря, он уникальный игрок в команде», — сказал Юрич на пресс-конференции.
26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.
Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.
16 августа «Торино» объявил результаты медобследования Миранчука.
Ранее Миранчук вошел в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей».