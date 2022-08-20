Тренер «Торино» Юрич: Миранчук — уникальный футболист, жаль, что он выбыл надолго

Главный тренер «Торино» Иван Юрич назвал российского полузащитника Алексея Миранчука уникальным футболистом и выразил сожаление в связи с травмой.

«Нашим новичкам есть ещё над чем работать, они пока испытывают сложности с тем, чтобы вписаться в команду, но я думаю, что мы готовы. Мне очень жаль, что Миранчук, который забил гол, выбыл на долгий срок из-за травмы. Это большая потеря, он уникальный игрок в команде», — сказал Юрич на пресс-конференции.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.

16 августа «Торино» объявил результаты медобследования Миранчука.

Ранее Миранчук вошел в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей».