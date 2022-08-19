Горячкина и Костенюк сыграют в серии Гран-при по шахматам
Россию на турнирах будут представлять действующая победительница серии Гран-при Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Полина Шувалова и Алина Кашлинская, сообщает пресс-служба ФИДЕ.
Этапы пройдут в Казахстане, Индии, Польше и Германии.
Две лучшие шахматистки из 16 по итогам четырёх этапов получат право участия в турнире претенденток сезона-2023/24.
Призовой фонд каждого этапа составляет €80 тыс.
Ранее сообщалось, что россиянин Аркадий Дворкович остался президентом ФИДЕ после выборного конгресса генеральной ассамблеи.