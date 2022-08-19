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Горячкина и Костенюк сыграют в серии Гран-при по шахматам

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В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сообщили, что пять россиянок примут участие в серии Гран-при сезона-2022/23.

Россию на турнирах будут представлять действующая победительница серии Гран-при Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Полина Шувалова и Алина Кашлинская, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Этапы пройдут в Казахстане, Индии, Польше и Германии.

Две лучшие шахматистки из 16 по итогам четырёх этапов получат право участия в турнире претенденток сезона-2023/24.

Призовой фонд каждого этапа составляет €80 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянин Аркадий Дворкович остался президентом ФИДЕ после выборного конгресса генеральной ассамблеи.


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