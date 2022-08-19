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Хавбек «Ахмата» Тимофеев: хочется забраться как можно выше в турнирной таблице

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Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев оценил шансы команды из Грозного в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Хочется забраться как можно выше в турнирной таблице. Как минимум — нам нужно быть выше, чем в прошлом сезоне. Всегда хочется быть первым. Мы все профессионалы и хотим побеждать в каждом матче», — цитирует Тимофеева «Спорт-Экспресс».

«Ахмат» в сезоне-2021/22 финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.

Грозненская команда в матче шестого тура РПЛ сыграет в гостях с московским ЦСКА 21 августа. «Ахмат» идёт на восьмом месте в текущем чемпионате.

Тимофеев является воспитанником «Спартака». В 2021 году полузащитник перешёл в «Ахмат».

Ранее полузащитник грозненцев Антон Швец поделился ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России с ЦСКА.

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