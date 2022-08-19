Черчесов заявил, что «Ференцварош» не может реализовывать все опасные моменты

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Шэмрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (4:0).

«Мы не можем реализовать каждый опасный момент. Я не всегда видел на поле то, о чём говорил до матча. Иногда приходилось кричать, чтобы парни хорошо меня слышали, поскольку на трибунах было больше 15 тысяч человек», — приводит слова Черчесова Origo.

Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 4:0.

Ответная игра «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» пройдёт 25 августа на стадионе «Таллахт» в Дублине.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» на домашнем стадионе обыграл «Шэмрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.