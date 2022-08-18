Жирков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Бывший полузащитник московского ЦСКА Юрий Жирков высказался об информации о возможном завершении карьеры.

«Не знаю даже, где это появилось», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Пятикратный чемпион России дал понять, что не ведёт в данный момент переговоров с профессиональными клубами.

«Нет, не общаюсь», — добавил обладатель Кубка УЕФА.

38-летний россиянин является свободным агентом. Его последним клубом были «Химки».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не собирается подписывать контракт с Жирковым.