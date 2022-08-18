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Жирков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Юрий Жирков высказался об информации о возможном завершении карьеры.
Жирков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Не знаю даже, где это появилось», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Пятикратный чемпион России дал понять, что не ведёт в данный момент переговоров с профессиональными клубами.

«Нет, не общаюсь», — добавил обладатель Кубка УЕФА.

38-летний россиянин является свободным агентом. Его последним клубом были «Химки».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не собирается подписывать контракт с Жирковым.

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