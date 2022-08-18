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Тренер Дзюбы: в Турции у него всё получится

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Александр Шупляков, первый тренер Артёма Дзюбы, высказался о переходе нападающего в турецкий клуб «Адана Демиспор».
Тренер Дзюбы: в Турции у него всё получится
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я считаю, если у Артёма есть желание и возможности, то ему надо играть. Думаю, у него всё получится. Артём — сильный малый. Был сильным, даже когда был ещё гадким утёнком. Я за него рад», — цитирует тренера Sport24.

По его словам, Дзюба — коммуникабельный человек. Шупляков также считает, что российскому форварду адаптироваться в новой команде поможет его бывший одноклубник Ярослав Ракицкий.

«У нас другой менталитет, поэтому очень важно, что в команде будет знакомый ему человек. Главное — не заблудиться. Артём разберётся», — заключил Шупляков.

Спортивный директор «Демиспора» Гекхан Гектюрк сообщил, что Дзюба должен 18 августа подписать контракт по схеме «1 + 1».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Дзюба выложил видео, на котором запечатлён стадион «Бешикташа».

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