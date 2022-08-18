Хоккеисты «Спартака» проиграли «Амуру» в товарищеском матче

Хабаровский «Амур» нанёс поражение московскому «Спартаку» в товарищеском матче в рамках подготовки к старту в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла на льду МСА «Лужники» в Москве, завершилась со счётом 3:4 в пользу дальневосточной команды.

В составе «Амура» шайбы забросили Кирилл Слепец, Вячеслав Грецкий, Артем Антипов и Иван Николишин. За красно-белых отличились Александр Хохлачёв, Артём Демков и Данила Квартальнов.

«Спартак» 20 августа сыграет с московским «Динамо». «Амур» в этот же день встретится с подмосковным «Витязем».

Ранее сообщалось, что глава КХЛ выступил против введения Fan ID.



