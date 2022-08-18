Хоккеисты «Спартака» проиграли «Амуру» в товарищеском матче
- РИА Новости
Игра, которая прошла на льду МСА «Лужники» в Москве, завершилась со счётом 3:4 в пользу дальневосточной команды.
В составе «Амура» шайбы забросили Кирилл Слепец, Вячеслав Грецкий, Артем Антипов и Иван Николишин. За красно-белых отличились Александр Хохлачёв, Артём Демков и Данила Квартальнов.
«Спартак» 20 августа сыграет с московским «Динамо». «Амур» в этот же день встретится с подмосковным «Витязем».
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