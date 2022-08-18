Баженов: пока рано говорить, что «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший форвард московского «Спартака» оценил шансы красно-белых в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Не стоит пока об этом думать — до финиша чемпионата ещё очень много матчей. Нужно трезво смотреть на вещи: всего пять туров прошло. Пока рано говорить, что «Спартак» будет бороться за чемпионство», — цитирует Баженова «Матч ТВ».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

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