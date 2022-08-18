Спортивный директор «Адана Демирспор»: надеемся, что Дзюба сегодня подпишет контракт с нами

Спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк сообщил, что нападающий Артём Дзюба может стать игроком клуба.

«Дзюба подписал контракт с нашим клубом? Ещё нет, но надеемся, что это произойдёт сегодня! Соглашение будет рассчитано по схеме «1 + 1», — цитирует Гектюрка Sport24.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Дзюба выложил видео, на котором запечатлён стадион «Бешикташа».