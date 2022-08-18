Зеленов: Мозес вернётся в «Спартак», как только позволит его состояние

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления полузащитника Виктора Мозеса после операции.

«Мы находимся на связи с Виктором. С ним на операции был руководитель медицинского департамента клуба Кирилл Козлов. Мозес в хорошем настроении, общается с ребятами. Как только позволит его состояние, он вернётся», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».

По его словам, реабилитация футболиста проходит по отработанной схеме и по соответствующим медицинским протоколам.

Мозес получил травму 6 августа в первом тайме матча четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). Защитник из Нигерии 17 августа успешно был прооперирован в Германии. Ожидается, что игрок пропустит около шести месяцев.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян дал совет Мозесу.