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Зеленов: Мозес вернётся в «Спартак», как только позволит его состояние

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления полузащитника Виктора Мозеса после операции.
Зеленов: Мозес вернётся в «Спартак», как только позволит его состояние
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы находимся на связи с Виктором. С ним на операции был руководитель медицинского департамента клуба Кирилл Козлов. Мозес в хорошем настроении, общается с ребятами. Как только позволит его состояние, он вернётся», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».

По его словам, реабилитация футболиста проходит по отработанной схеме и по соответствующим медицинским протоколам.

Мозес получил травму 6 августа в первом тайме матча четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). Защитник из Нигерии 17 августа успешно был прооперирован в Германии. Ожидается, что игрок пропустит около шести месяцев.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян дал совет Мозесу.

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