Морозов — о запрете латвийцам играть в КХЛ: тяжело говорить за людей с другим мнением
- РИА Новости
«Тяжело говорить за людей с другим мнением. Мы не касаемся того, что они там делают. Мы пытаемся отстаивать своих игроков. Вспомните чемпионат мира: со стороны Латвии тоже были не очень добрые слова в сторону хоккея, который должен быть вне политики», — цитирует Морозова Sport24.
Он подчеркнул, что КХЛ помогает игрокам, которые едут в Россию.
«На данный момент без трансферной карты играть не может никто», — добавил Морозов.
Латвийская хоккейная федерация в июле отклонила запрос на переход вратаря Яниса Калниньша в хабаровский «Амур».
Международная федерация хоккея на льду продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023.
Ранее сообщалось, что российский клуб «Сахалин» был отстранён от участия в Азиатской хоккейной лиге сезона-2022/23.