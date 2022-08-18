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Морозов — о запрете латвийцам играть в КХЛ: тяжело говорить за людей с другим мнением

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов отреагировал на запрет латвийским игрокам выступать за российские клубы.
Морозов — о запрете латвийцам играть в КХЛ: тяжело говорить за людей с другим мнением
  • РИА Новости

«Тяжело говорить за людей с другим мнением. Мы не касаемся того, что они там делают. Мы пытаемся отстаивать своих игроков. Вспомните чемпионат мира: со стороны Латвии тоже были не очень добрые слова в сторону хоккея, который должен быть вне политики», — цитирует Морозова Sport24.

Он подчеркнул, что КХЛ помогает игрокам, которые едут в Россию.

«На данный момент без трансферной карты играть не может никто», — добавил Морозов.

Латвийская хоккейная федерация в июле отклонила запрос на переход вратаря Яниса Калниньша в хабаровский «Амур».

Международная федерация хоккея на льду продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023.

Ранее сообщалось, что российский клуб «Сахалин» был отстранён от участия в Азиатской хоккейной лиге сезона-2022/23.

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