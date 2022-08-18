Петржела считает «Зенит» фаворитом Кубка России по футболу

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал итоги жеребьёвки Кубка России.

«Зенит» — фаворит, «Спартак» сейчас не играет плохо, но всё равно, думаю, «Зенит» выиграет Кубок. У Самары хорошая команда, в ней много молодых российских игроков, но в «Зените» столько хороших футболистов, из которых можно построить две команды, поэтому уверен, что «Зенит» выиграет и Кубок, и чемпионат», — цитирует Петржелу ТАСС.

Напомним, что «Зенит» попал в группу B вместе со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом».

КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказал мнение об итогах жеребьёвки группового этапа Кубка России.