В «Бешикташе» заявили, что клуб не заинтересован в Дзюбе

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи сообщил, что клуб не заинтересован в российском форварде Артёме Дзюбе.

«Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с «Бешикташем»? Нет, нам не нужен нападающий», — цитирует Казанчи «Чемпионат».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

Ранее Дзюба выложил видео, на котором запечатлён стадион «Бешикташа».