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СЭ: «Спартак» направил в «Крылья Советов» запрос на трансферы Ежова и Горшкова

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Московский «Спартак» проявляет интерес к игрокам самарского клуба «Крылья Советов».

Красно-белые направили запрос в «Крылья Советов» относительно возможных трансферов полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова, сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Ежов провёл четыре матча за самарский клуб, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне Горшков провёл за «Крылья Советов» 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о борьбе ЦСКА за чемпионство со «Спартаком» и «Зенитом» в чемпионате России.

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