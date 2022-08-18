СЭ: «Спартак» направил в «Крылья Советов» запрос на трансферы Ежова и Горшкова

Московский «Спартак» проявляет интерес к игрокам самарского клуба «Крылья Советов».

Красно-белые направили запрос в «Крылья Советов» относительно возможных трансферов полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова, сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Ежов провёл четыре матча за самарский клуб, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне Горшков провёл за «Крылья Советов» 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о борьбе ЦСКА за чемпионство со «Спартаком» и «Зенитом» в чемпионате России.