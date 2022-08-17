Мозес успешно перенёс операцию

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес успешно прооперирован в Германии.

Как сообщается на официальном сайте красно-белых, восстановление хавбека должно занять около шести месяцев.

Игрок получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — на четвёртой позиции (десять очков).

Ранее российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян дал совет Мозесу.