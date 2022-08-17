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Джикия — о победе «Амкала» в матче Кубка России: пару месяцев назад мы бы над этим посмеялись

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу «Амкала» в матче 1/256 финала Кубка России с «Зорким».
Джикия — о победе «Амкала» в матче Кубка России: пару месяцев назад мы бы над этим посмеялись
  • Gettyimages.ru

«Честно, до сих пор не понимаю, что происходит. Команда блогеров обыгрывает профессиональную команду в Кубке России. Пару месяцев назад мы бы над этим посмеялись и никто бы даже не задавал таких вопросов», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Он также заявил, что сегодняшние реалии таковы, что эта победа случилась и команда прошла в следующий раунд. По словам футболиста, всё это очень интересно, хотя и непонятно, к чему в итоге приведёт.  

Игра, которая состоялась в Москве, завершилась вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

17 августа ещё одна команда блогеров — 2DROTS — встретится с московским ФК «Чертаново» в рамках 1/256 финала Кубка России.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу «Амкала» в матче 1/256 финала Кубка России с «Зорким».

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