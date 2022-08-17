РИА Новости: Александр Кержаков не будет назначен на пост главного тренера «Торпедо»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков не будет наставником московского «Торпедо».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, информация о назначении специалиста на пост главного тренера столичного клуба не соответствует действительности.

Отмечается, что за кандидатуру Кержакова выступал директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус. Также 39-летний тренер был в шорт-листе екатеринбургского «Урала».

17 августа стало известно, что президент «Торпедо» Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк покинули столичный клуб.

Ранее Кержаков ответил на вопрос о желании возглавить «Торпедо».