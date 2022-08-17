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РИА Новости: Александр Кержаков не будет назначен на пост главного тренера «Торпедо»

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Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков не будет наставником московского «Торпедо».
РИА Новости: Александр Кержаков не будет назначен на пост главного тренера «Торпедо»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, информация о назначении специалиста на пост главного тренера столичного клуба не соответствует действительности.

Отмечается, что за кандидатуру Кержакова выступал директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус. Также 39-летний тренер был в шорт-листе екатеринбургского «Урала».

17 августа стало известно, что президент «Торпедо» Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк покинули столичный клуб.

Ранее Кержаков ответил на вопрос о желании возглавить «Торпедо».

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