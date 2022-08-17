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Кукуян назначен главным арбитром матча шестого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров на матчи шестого тура чемпионата страны.
Кукуян назначен главным арбитром матча шестого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»
  • Gettyimages.ru

Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном обслужит встречу между «Спартаком» и столичным «Динамо», сообщает пресс-служба РФС.

Судьи на линиях — Константин Шаламберидзе и Денис Березнов, резервный арбитр — Игорь Панин. За VAR будут отвечать Павел Шадыханов и Илья Елеференко.

Евгений Турбин рассудит «Крылья Советов» — «Факел», Кирилл Левников — «Урал» — «Пари НН», Иван Сиденков — «Химки» — «Локомотив», Владислав Безбородов — «Ростов» — «Сочи», Сергей Карасёв — ЦСКА — «Ахмат», Алексей Сухой — «Зенит» — «Торпедо», Алексей Амелин — «Краснодар» — «Оренбург».

Ранее РФС предоставил возможность опубликовать переговоры арбитров матча пятого тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА в спорных эпизодах.

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