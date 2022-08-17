Пресс-атташе бывшего тренера сборной Украины по футболу рассказал о подарке от Путина
- РИА Новости
«После матча Россия — Украина в 1999 году он подарил игрокам часы, а также подошёл к Шевченко и сказал: «Я тебя запомнил». Тогда это звучало просто так, что он не интересуется футболом, а Шевченко известный футболист. Сейчас более угрожающе», — цитирует Василькова Sport.ua.
Напомним, что Шевченко выступал за сборную Украины на позиции нападающего с 1994 по 2012 год. В 2016-м стал наставником команды. С 2021 по 2022 год был главным тренером итальянского клуба «Дженоа».
Ранее сообщалось, что два украинских футболиста находятся на просмотре у футбольного клуба «Красава», прошедшего регистрацию в Республике Кипр.