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Юран: всегда радостно, когда «Спартак» находится на первом месте

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Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о чемпионской гонке между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».
Юран: всегда радостно, когда «Спартак» находится на первом месте
  • РИА Новости

«Когда «Спартак» находится на первом месте, всегда радостно! Будут ли красно-белые бороться с «Зенитом» за чемпионство? Сложно сказать, матчи покажут», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Московский клуб набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — на четвёртой позиции (десять очков).

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб может заключить контракт с новыми легионерами до завершения летнего трансферного окна.

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