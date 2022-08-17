Юран: всегда радостно, когда «Спартак» находится на первом месте

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о чемпионской гонке между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

«Когда «Спартак» находится на первом месте, всегда радостно! Будут ли красно-белые бороться с «Зенитом» за чемпионство? Сложно сказать, матчи покажут», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Московский клуб набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — на четвёртой позиции (десять очков).

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб может заключить контракт с новыми легионерами до завершения летнего трансферного окна.