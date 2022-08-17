Невилл призвал Роналду рассказать всю правду об отношениях с МЮ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что нападающий Криштиану Роналду должен развеять все слухи об отношениях с клубом.

«Почему величайшему игроку всех времён приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам МЮ правду? Возьми и скажи сейчас. Он единственный, кто может взять ситуацию в свои руки!» — написал Невилл в социальных сетях.

СМИ сообщают, что Роналду хочет покинуть команду из-за желания выступать в Лиге чемпионов. По итогам прошлого сезона МЮ финишировал на шестой позиции АПЛ и сыграет в Лиге Европы. При этом Роналду заявил, что вся информация из прессы неправдивая. Он пообещал дать интервью и рассказать всю правду.

Ранее Криштиану Роналду отреагировал на информацию о том, что он вскоре покинет «Манчестер Юнайтед».