Невилл призвал Роналду рассказать всю правду об отношениях с МЮ
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«Почему величайшему игроку всех времён приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам МЮ правду? Возьми и скажи сейчас. Он единственный, кто может взять ситуацию в свои руки!» — написал Невилл в социальных сетях.
СМИ сообщают, что Роналду хочет покинуть команду из-за желания выступать в Лиге чемпионов. По итогам прошлого сезона МЮ финишировал на шестой позиции АПЛ и сыграет в Лиге Европы. При этом Роналду заявил, что вся информация из прессы неправдивая. Он пообещал дать интервью и рассказать всю правду.
Ранее Криштиану Роналду отреагировал на информацию о том, что он вскоре покинет «Манчестер Юнайтед».