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СЭ: президент «Торпедо» Маслов, Ляпин и наставник Бородюк покинули клуб

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Столичный клуб «Торпедо» покинули его президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.
СЭ: президент «Торпедо» Маслов, Ляпин и наставник Бородюк покинули клуб
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», замещать руководство клуба будет директор московского клуба по стратегическому развитию Илья Геркус.

Отмечается, что команду тренирует Андрей Каряка, который входит в тренерский штаб «Торпедо» с 2021 года.

21 августа команда сыграет с «Зенитом» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков может продолжить карьеру в столичном «Торпедо».

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