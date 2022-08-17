СЭ: президент «Торпедо» Маслов, Ляпин и наставник Бородюк покинули клуб

Столичный клуб «Торпедо» покинули его президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», замещать руководство клуба будет директор московского клуба по стратегическому развитию Илья Геркус.

Отмечается, что команду тренирует Андрей Каряка, который входит в тренерский штаб «Торпедо» с 2021 года.

21 августа команда сыграет с «Зенитом» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков может продолжить карьеру в столичном «Торпедо».