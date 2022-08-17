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Marca: «Атлетико» отказался продавать нападающего Феликса в «Манчестер Юнайтед»

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Мадридский «Атлетико» передумал продавать полузащитника Жуана Феликса в «Манчестер Юнайтед».
Marca: «Атлетико» отказался продавать нападающего Феликса в «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Marca, испанский клуб заявил, что отказывается расставаться с футболистом.

Отмечается, что МЮ заинтересован в приглашении полузащитника «Реала» Каземиро. Попытки приобрести хавбека и Феликса будут продолжены в ближайшие дни, пока представители МЮ находятся в Мадриде.

В сезоне-2021/22 Феликс забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 35 матчах за «Атлетико». В составе «Реала» Каземиро провёл 48 матчей, забил один мяч и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что форвард Криштиану Роналду продолжит выступать за МЮ.

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