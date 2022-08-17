военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гаранин: Кассьерра пока не до конца вник в футбольные детали «Зенита»

Короткая ссылка
Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался об адаптации бывших футболистов команды Родригао и Матео Кассьерры в «Зените».
Гаранин: Кассьерра пока не до конца вник в футбольные детали «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Если говорить по-тренерски, жаль, что сейчас у нас нет ни Родригао, ни Кассьерры. Матео надо чуть больше времени для адаптации в команде, чем Родригао. Может быть, пока он не до конца вник в футбольные детали «Зенита», — цитирует Гаранина «Чемпионат».

При этом тренер не сомневается, что Кассьерра будет играть в «Зените» так же ярко, как в «Сочи».

В летнее трансферное окно Кассьерра и Родригао из «Сочи» перешли в «Зенит».

Родригао выступал за «Сочи» с лета прошлого года. Он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Кассьера в сезоне-2021/22 провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Ранее Гаранин прокомментировал переход Родригао и Кассьеры в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить