Гаранин: Кассьерра пока не до конца вник в футбольные детали «Зенита»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался об адаптации бывших футболистов команды Родригао и Матео Кассьерры в «Зените».

«Если говорить по-тренерски, жаль, что сейчас у нас нет ни Родригао, ни Кассьерры. Матео надо чуть больше времени для адаптации в команде, чем Родригао. Может быть, пока он не до конца вник в футбольные детали «Зенита», — цитирует Гаранина «Чемпионат».

При этом тренер не сомневается, что Кассьерра будет играть в «Зените» так же ярко, как в «Сочи».

В летнее трансферное окно Кассьерра и Родригао из «Сочи» перешли в «Зенит».

Родригао выступал за «Сочи» с лета прошлого года. Он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Кассьера в сезоне-2021/22 провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Ранее Гаранин прокомментировал переход Родригао и Кассьеры в «Зенит».