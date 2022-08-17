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Синхронистка Колесниченко недоумевает, что можно купить на призовые от победы на ОИ

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко сравнила зарплаты футболистов со спортсменами из других видов спорта.
Синхронистка Колесниченко недоумевает, что можно купить на призовые от победы на ОИ
  • Gettyimages.ru

«Мы же не можем накопить денег. Даже не буду сравнивать свою зарплату и футболистов, иначе плакать захочется. За победу на Олимпиаде дают 4 млн рублей. Вот что на них можно купить?» — цитирует Колесниченко ТАСС.

Она отметила, что за эту сумму можно приобрести только квартиру за МКАД, даже на машину не хватит. Синхронистка считает, что спортсменам нужно выигрывать несколько Олимпиад, чтобы позволить себе что-то.

Напомним, что Колесниченко является трёхкратной олимпийской чемпионкой и 16-кратной чемпионкой мира.

Ранее синхронистки Колесниченко и Субботина выиграли произвольную программу на Спартакиаде.

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